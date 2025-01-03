В елегантній сукні з розрізом і на шпильках: красива Меланія Трамп на новорічній вечірці

Обраний президент США Дональд Трамп поговорив із журналістами перед новорічною вечіркою в Мар-а-Лаго, що в Палм-Біч, штат Флорида. Його супроводжувала дружина Меланія, яка продемонструвала фотографам красивий образ.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

На ній була елегантна чорна асиметрична сукня максі по фігурі з драпуванням, однією бретелькою із золотистою фурнітурою та високим розрізом. Аутфіт Меланія доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Вона зробила акуратне укладання з м'якими локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. На пальцях у Меланії були каблучки.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у смокінг, білу манушку і чорний метелик.

Нагадаємо, Меланія Трамп у сірому костюмі і на високих шпильках побувала на фондовій біржі.

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