В елегантній сукні з тонким ремінцем: вишукана Олена Зеленська постала на обкладинці італійського видання

Олена Зеленська дала інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera. На обкладинці, яку вона опублікувала в Instagram, дружина президента постала в елегантній чорній сукні з відворотом, який закривав плечі. Талію вона підкреслила коричневим шкіряним тонким ремінцем.

Вишуканий образ перша леді доповнила гарним укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Італійські журналісти запитали у неї: "Дехто в нас, називаючи себе пацифістом, вважає, що постачати зброю – означає затягувати війну. Що ви їм скажете?"

На це Олена відповіла, що бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, – це останнє рішення у вашому житті.



"Просто уявіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей.



І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою чи замінував школу ваших дітей".



Ви повинні розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи", - пояснила Зеленська.

Нагадаємо, Олена через відеозв'язок взяла участь у презентації запуску аудіогіда українською мовою у палаці-музеї Шарлоттенбург у Берліні.

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