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В елегантній вишиванці: заступниця голови Верховної Ради відвідала захід в Іспанії

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В елегантній вишиванці: заступниця голови Верховної Ради відвідала захід в Іспанії

Олена Кондратюк / Фото: Getty Images

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк відвідала у четвер, 2 червня, Конгрес депутатів у Мадриді, Іспанія.

Українська політикиня зустрілася з Мерічель Батет — головчинею Конгресу депутатів Іспанії та розповіла їй про поточну ситуацію в Україні. Вони виступили перед ЗМІ, Батет висловила українському народу свою підтримку, а потім Меричель та Олена відкрили цифрову фотовиставку "Хроніка російського вторгнення в Україну 2022: початок", що складається з робіт фотожурналіста Макса Левіна, вбитого російською армією.

"Іспанці поділяють біль і страждання українців. Ми захоплюємося мужністю та рішучістю, з якими вони захищають свою чесність та свою гідність, що належить усім європейцям", — сказала Батет у своїй промові.

На заході пані Кондратюк з'явилася у гарній вишиванці ніжного відтінку. Горловину блузи була оформлена невеликими оборками, а рукави прикрашала вишивка блакитними нитками.

Олена Кондратюк / © Getty Images
Олена Кондратюк / Фото: Getty Images

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