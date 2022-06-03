В елегантній вишиванці: заступниця голови Верховної Ради відвідала захід в Іспанії

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк відвідала у четвер, 2 червня, Конгрес депутатів у Мадриді, Іспанія.

Українська політикиня зустрілася з Мерічель Батет — головчинею Конгресу депутатів Іспанії та розповіла їй про поточну ситуацію в Україні. Вони виступили перед ЗМІ, Батет висловила українському народу свою підтримку, а потім Меричель та Олена відкрили цифрову фотовиставку "Хроніка російського вторгнення в Україну 2022: початок", що складається з робіт фотожурналіста Макса Левіна, вбитого російською армією.

"Іспанці поділяють біль і страждання українців. Ми захоплюємося мужністю та рішучістю, з якими вони захищають свою чесність та свою гідність, що належить усім європейцям", — сказала Батет у своїй промові.

El pueblo español comparte el dolor y el sufrimiento de las y los ucranianos; admirem el coratge i la determinació amb el que estan defensant su integridad y su dignidad, que és la de tots los europeos.



España se siente al lado de Ucrania. #España se siente #Ucrania. pic.twitter.com/Jav8R0uTHu — Meritxell Batet (@meritxell_batet) June 2, 2022

На заході пані Кондратюк з'явилася у гарній вишиванці ніжного відтінку. Горловину блузи була оформлена невеликими оборками, а рукави прикрашала вишивка блакитними нитками.

Олена Кондратюк / Фото: Getty Images

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