В елегантному аутфіті: королева Летиція відвідала зустріч і розповіла про самопочуття чоловіка Філіпа

В елегантному аутфіті: королева Летиція відвідала зустріч і розповіла про самопочуття чоловіка Філіпа

Іспанська королева Летиція добре почувається і не заразилася COVID-19 від свого чоловіка короля Філіпа VI.

Сьогодні королева-консорт була присутня на аудієнції у палаці Сарсуела у Мадриді. На зустріч Летиція прийшла в насичено червоному аутифті, що складався з трикотажної кофти із золотими кнопками на рукавах та штанів-кюлотів, доповнивши образ лакованими туфлями-човниками трохи темнішими за тоном.

Королева Летиція / Getty Images

Королева була в нових сережках у вигляді сріблястих зірок, обов'язково в захисній масці і з розпущеним волоссям.

Минулого тижня під час відвідування лікарні Кіронсалуд у Посуело-де-Аларкон, Летиція розповіла, що її чоловік Філіп почувається "дуже добре" після позитивного результату тесту на COVID-19.

Королева Летиція / Getty Images

Того дня дружина монарха з'явилася на публіці в сукні міді в дрібний принт гілки від іспанського бренду Massimo Dutti. Вбрання було доповнене бантом на шиї та гірчичними туфлями-човниками на підборах.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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