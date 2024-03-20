В елегантному аутфіті та красивих прикрасах: королева Мері з чоловіком королем Фредеріком на прийомі

Королева Мері з'явилася на ньому у чорно-білому аутфіті. Її вбрання складалося з чорного верху з вирізом "човник" та світлої максіспідниці. Королева зібрала своє каштанове волосся у низький пучок і зробила макіяж. З прикрас цього дня на ній були сережки-висячки з камінням, ланцюжок на шиї та велика брошка на грудях. Король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з краваткою-метеликом.

"Моменти сьогоднішньої вечері Державної ради у палаці Фрідріха VIII в Амалієнборгу.

Перш ніж королівське подружжя та гості пройшли до столу в Столовому залі, Їхні Величності вітали уряд і секретаря кабінету міністрів у залі аудієнцій", – свідчить підпис під серією фотографій, опублікованих в акаунті данської королівської родини.

(гортайте фото праворуч)

Раніше ми показували фото королівського подружжя з іншого урочистого заходу, коли вони організували вечерю, на якій були присутні представники Збройних сил, ВПС та Національного агентства з надзвичайних ситуацій.

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