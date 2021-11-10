В елегантному аутфіті та з брошкою, як у королеви: Меган Маркл виступила на саміті

В елегантному аутфіті та з брошкою, як у королеви: Меган Маркл виступила на саміті

Меган Маркл взяла участь у саміті DealBook Online у газеті The New York Times, де заявила, що завжди відстоювала те, що вважала за правильне.

Йшлося про нещодавнє звернення герцогині Сассекської до членів Конгресу Сполучених Штатів на підтримку комплексної програми оплачуваної відпустки для новоспечених батьків. Дружина британського принца дуже турбується через те, що новоспечені батьки в США не мають права на оплачувану декретну відпустку, і прагне якось цю ситуацію змінити.

Вчора, у вівторок, Меган приєдналася до саміту The New York Times DealBook Online, присвяченому 20-річчю Dealbook. Меган приєдналася до бесіди з Меллоді Гобсон, співгенеральною директоркою і президенткою Ariel Investments, під назвою "Усунення розриву", в якій йшлося про те, як жінки можуть досягти економічного та професійного паритету, пише People.

Меган Маркл / Associated Press

Герцогиня Сассекська визнала, що королівська родина традиційно залишається політично нейтральною, але сказала, що вважає оплачувану відпустку "гуманітарною проблемою".

"Я думаю, що це одна з тих проблем, які не є червоними чи синіми. Ми всі можемо погодитися з тим, що людям неодмінно потрібна підтримка, коли у них щойно народилася дитина", — сказала Меган. "Оплачувана відпустка, на мій погляд, є суто гуманітарним питанням", — додала Меган.

Меган розповіла, що, проживши багато років у Канаді та Великій Британії, вона повернулася до США як мати двох дітей (2-річного сина Арчі та дочки Лілі, яка народилася в червні).

"Повернутися і побачити, що США — одна з шести країн у всьому світі, які не пропонують жодних форм національної оплачуваної відпустки, просто не мало сенсу", — сказала вона. Меган також сказала, що відчувала необхідність висловитись твк само, як вона це робила з юних років, маючи на увазі, коли вона, в 11 років, розкритикувала рекламу Procter & Gamble, в якій рекламувалося мило для миття посуду Ivory виключно для жінок. Написавши листа в компанію, вони змінили свій слоган з "Жінки у всій Америці" на "Люди у всій Америці". Вона застосувала аналогічний підхід, коли справа дійшла до питання про оплачувану відпустку, написавши відкритого листа і зробивши кілька дзвінків деяким сенаторам.

Меган Маркл / Associated Press

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"Навіть до того, як я мала якісь привілей у моєму житті — коли моє життя і мій спосіб життя були дуже, дуже різними — я завжди відстоювала те, що було правильним", — сказала герцогиня Сассекська.

Меган також розповіла, що у молодості продавала саморобні гумки для волосся. "Я пам'ятаю почуття усвідомлення того, що я щось зробила, інвестувала в себе, виконала цю працю і отримала компенсацію за це", — сказала вона. "Від цього виходить почуття гордості".

Для публічного виходу Меган вибрала чорний аутфіт: кофту з короткими рукавами, штани та туфлі-човники на шпильках. Довге волосся вона розпустила і накрутила кучерями і зробила нейтральний макіяж. На грудях у неї була пришпилена брошка у вигляді червоного маку — символ, який члени британської королівської сім'ї одягають, щоб вшанувати пам'ять військових, які загинули в роки Першої світової війни та інших конфліктів за участю Великої Британії. У неділю, 14 листопада, нагадаємо, королева Єлизавета II планує відвідати службу пам'яті. Мабуть, Меган, герцогиня Сассекська, все ж таки вважає себе членом королівської родини, якщо з'явилася з такою брошкою на публіці.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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