В елегантному аутфіті та з укладанням: королева Сільвія з чоловіком-королем відвідала Мексику

Король Карл Густав та його дружина королева Сільвія побували у будівлі Сенату Мексики у Мехіко. Королівське подружжя вітав президент Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Сільвія та Карл Густав вирушили до країни з триденним державним візитом разом із прем'єр-міністром Йоганом Форсселлом та делегацією з приблизно 35 шведських компаній.

80-річна королева Сільвія приїхала на зустріч у сукні кольору слонової кістки та жакеті з бірюзово-золотим візерунком. У вухах Її Величності були сережки з аквамаринами, на шиї перлинне кольє і тонкий золотий ланцюжок з підвіскою, годинник і кілька золотих браслетів було на зап'ясті.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Сільвія зробила своє фірмове укладання, гарний макіяж та манікюр, а під пахвою тримала бежевий клатч. Взула Її Величність туфлі на маленьких підборах. Її чоловік король Карл Густав одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку та краватку в принт.

Королева Сільвія і король Карл Густав / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора у Швеції старша дочка королівського подружжя – кронпринцеса Вікторія – святкувала іменини. Разом із сім'єю Вікторія з'явилася на урочистому заході у палаці.

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