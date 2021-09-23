В елегантному білому костюмі: герцогиня Кембриджська відвідала Національну портретну галерею

Герцогиня продовжує надихати британців своїми ініціативами і проєктами.

На початку пандемії герцогиня Кембриджська Кетрін запустила спеціальний фотопроєкт, метою якого було показати життя у Великій Британії в цей неспокійний час. Проєкт, названий Hold Still, був частиною співпраці з Національною портретною галереєю, покровителькою якої є Кейт.

Від самого початку запуску цього проєкту Кейт, яка сама захоплюється фотографією, всіляко його підтримувала, але тільки зараз герцогиня змогла зібрати тих, хто допомагав їй у його реалізації. Приймання було організоване в Національній портретній галереї в Сент-Джеймсському палаці.

В їхньому офіційному із принцом Вільямом Instagram Кейт поділилася кількома фото і публікацією, в якій подякувала всім учасникам Hold Still.

Для заходу вона одягла неймовірно красивий костюм молочного кольору від бренду Self Portrait, який складався з твідового жакета з поясом та спідниці з плісуванням і мереживним подолом. Волосся герцогині було укладене в акуратний високий хвіст.

Це вже другий захід герцогині цього тижня. У вівторок дружина принца Вільяма прибула до Озерного краю на північний захід Англії, щоб підтримати свою ініціативу про переваги проведення часу на природі, а також зустрілася з "дітьми Віндерміра", які пережили Голокост.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

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