В елегантному білому жакеті: Олена Зеленська разом із іншими першими леді прикрасила обкладинку глянцю

Олена Зеленська зі своїми колегами знялася у фотосесії для українського журналу.

Олена Зеленська та ще вісім перших леді і джентльменів прикрасили обкладинку глянцю "ELLE Україна".

На обкладинці постали семеро дружин (Діана Наусєдєнє, Тамара Вучич, Сюзанн Іннес-Стубб, Лукресія Пейнадо, Россана Брісеньо, Сір’є Каріс) і два чоловіки лідерів держав та урядів (чоловік прем’єр-міністерки Данії Бо Тенгберг і перший джентльмен Словенії Алеш Мусар), які були почесними гостями IV Саміту перших леді та джентльменів.

"Темою цьогорічного Саміту, що відбувся в Києві у вересні, була безпека дітей. І хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, Україна сконцентрована не лише на собі, а шукає нові рішення для подолання глобальних загроз", – зазначила Зеленська у своєму дописі в Instagram.

Перші леді і джентельмени розповіли в інтерв'ю журналу про важливість таких ініціатив, як глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів, про те, як спільними зусиллями можна долати виклики, які загрожують добробуту всього світу, та про свої особисті місії.

Під час знімання Олена Зленська продемонструвала красивий образ в елегантному білому жакеті з білим ремінцем і пряжкою. Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася у Києві з міністеркою освіти і науки Естонії Крістіною Каллас. Вона постала у діловому чорному штанному костюмі з вишуканою чорною деталлю-листком.

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