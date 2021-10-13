В елегантному червоному жакеті: прессекретарка Байдена на зустрічі з журналістами

Джен Псакі поповнила гардероб яскравим жакетом.
Вчора, 12 жовтня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на брифінгу в Білому домі, у Вашингтоні.
Цього разу вона продемонструвала яскравий діловий аутфіт. Вона одягла елегантний яскраво-червоний жакет з круглим коміром і круглими ґудзиками. Його Дженніфер поєднала з чорними прямими штанями. На руці у неї був годинник і браслет.
Акуратне укладання і макіяж з акцентом на пишних віях завершили образ Дженніфер.
Минулого разу прессекретарка з'явилася перед ЗМІ у трикотажній кораловій сукні з короткими рукавами.
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