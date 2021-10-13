В елегантному червоному жакеті: прессекретарка Байдена на зустрічі з журналістами

В елегантному червоному жакеті: прессекретарка Байдена на зустрічі з журналістами

Джен Псакі поповнила гардероб яскравим жакетом.

Вчора, 12 жовтня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на брифінгу в Білому домі, у Вашингтоні.

Цього разу вона продемонструвала яскравий діловий аутфіт. Вона одягла елегантний яскраво-червоний жакет з круглим коміром і круглими ґудзиками. Його Дженніфер поєднала з чорними прямими штанями. На руці у неї був годинник і браслет.

Джен Дженніфер Псакі / Associated Press

Акуратне укладання і макіяж з акцентом на пишних віях завершили образ Дженніфер.

Джен Дженніфер Псакі / Associated Press

Минулого разу прессекретарка з'явилася перед ЗМІ у трикотажній кораловій сукні з короткими рукавами.

Джен Дженніфер Псакі / Associated Press

Читайте також:

Любить яскраві відтінки: прессекретарка Байдена з'явилася на брифінгу у жакеті кольору фуксії

У жакеті з цікавим поясом: вишукана прессекретарка Зеленського у Парижі

У білій сукні-футлярі і з новим намистом: прессекретарка Білого дому на брифінгу

Ефектні образи прессекретарки Білого дому Кейлі Макінані (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання