В елегантному чорному костюмі: королева Камілла відвідала притулок для жінок

Королева Камілла вже давно виступає на захист жінок, які страждають від домашнього насильства, і закликає надати більше притулків у Великій Британії.

Її Величність зустрілася з директоркою Ашіани Шаміндер Убгі під час відвідування жіночого притулку Ashiana вчора в Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева відвідала притулок, яким керує мережа Ashiana Network, яка підтримує жінок Близького Сходу, Туреччини та Південної Азії, які рятуються від таких травм, як домашнє та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусовий контроль, насильство на ґрунті честі та фінансові зловживання, пише express.

Вона поговорила з чотирма нинішніми та колишніми мешканками притулку і дізналася все про їхній особистий досвід, імена жінок не були названі з метою їхньої власної безпеки. Одна жінка розплакалася, пояснюючи, як важко їй було розлучитися з дочкою протягом багатьох років, а Камілла слухала і заспокоювала її.

Директорка притулку Шаміндер Убгі подякувала королеві за візит та за допомогу у підвищенні обізнаності про організацію в усьому світі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла була в чорному костюмі в тонку смужку, з перлинними сережками у вухах, одягла годинник на чорному шкіряному ремінці на зап'ястя і кілька улюблених браслетів. У неї було фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

А днями королева організувала прийом для дітей у Кларенс-гаусі, де всі вони разом вбирали різдвяну ялинку.

Читайте також: