В елегантному чорному костюмі та сережках з жасмином: королева Летиція з чоловіком відвідала Барселону

Король та королева Іспанії на День святого Валентина продовжували виконувати свої королівські обов'язки.

Летиція та Філіп VI відвідали лікарню L'Hospitalet de Llobregat у Барселоні, куди приїхали для того, щоб відкрити нову будівлю.

З цієї нагоди королева Летиція обрала дуже стриманий образ у стилі total black, одягнувши штанний костюм від Dries Van Noten, що складається з вузьких штанів та жакету з коміром-стійкою та з великими нагрудними кишенями. Ідеальний лук доповнювали масивні золоті сережки з жасмином від Carolina Herrera, чорна сумка та шкіряні слінгбеки на невисоких підборах теж від Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція зробила ідеальну гладку зачіску та досить насичений макіяж. А також не забула одягнути свою улюблену золоту каблучку від Coreterno.

Король Філіп VI був у чорному класичному костюмі, білій сорочці у тонку смужку та червоній краватці у принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Летиція перестала носити підбори.

Читайте також: