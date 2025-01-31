В елегантному чорному луку: королева Мері на вечері в королівському палаці

Королева Мері та король Фредерік X разом із королевою Маргрете II були присутні на вечері для офіцерів Королівського данського флоту.

52-річна королева Мері прибула на урочистість у приталеній чорній сукні довжиною до підлоги під укороченим вільним армійським жакетом із золотими еполетами і несподіваним доповненням — цілим рядом військових медалей, що рідко зустрічаються. Мері зібрала волосся у зачіску і зробила макіяж з акцентом на очі.

Король Фредерік та його дружина панували на заході у палаці Фредеріка VIII. Почесні обіди такого роду проводяться щорічно по черзі між армією, флотом, а також обороною, військово-повітряними силами та Управлінням з надзвичайних ситуацій.

Королева Мері, король Фредерік X та королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Королева Маргрете II прибула на вечір у чорному топі з мереживним оздобленням та у синій максі-спідниці. Вона була з перлинними сережками-засілками і з червоною помадою на губах.

Читайте також:

Кронпринцеса Мері — нова королева Данії (20 фото)