В елегантному чорному пальті та з білим шарфом: королева Сільвія відвідала собор

Королівське подружжя Швеції відвідало національну панахиду за жертвами землетрусу та цунамі в Індійському океані.

Король Карл XVI Густав і королева Сільвія прибули до Упсальського собору в Упсалі. Королева Сільвія, якій днями виповнився 81 рік, була одягнена в лаконічне чорне пальто та туфлі-човники на невисоких підборах. На шиї у Її Величності був білий шарф, а на голові чорний мініатюрний капелюх.

Сільвія зробила гарне укладання, одягла перлинні сережки і зробила макіяж, трохи підкресливши очі та губи. Також Сільвія мала манікюр, а на пальцях багато різних каблучок.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

Її чоловік король Карл Густав одягнув чорне пальто, білу сорочку, чорну краватку в дрібний принт і капелюх.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як королева Сільвія разом із своїми онуками прикрашала ялинки у палаці. Милими фото поділилися в Instagram шведської королівської родини.

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