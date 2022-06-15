В елегантному капелюшку: принцеса Беатріс на другому дні королівських перегонів Royal Ascot

В елегантному капелюшку: принцеса Беатріс на другому дні королівських перегонів Royal Ascot

Принцеса Йоркська Беатріс разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці вже другий день поспіль приїжджає на королівські перегони.

Сьогодні, 15 червня, другого дня королівських перегонів Royal Ascot на іподромі в Аскоті можна було побачити багатьох представників британської королівської родини.

Принцеса Беатріс, яка вчора зачарувала тих, хто зібрався ніжним образом з квітковим принтом, сьогодні обрала суворі графічні лінії та лаконічність.

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Принцеса одягла молочно-білу сукню зі складками на спідниці, слінгбеки на зав'язках навколо щиколотки та капелюх-канотьє. У руках Беатріс тримала маленьку сумочку в кольорах вбрання.

Другий день перегонів видався спекотним і сонячним, тому фото дам у традиційно яскравих вбраннях та їх капелюшок вийшли дуже ефектними.

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

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