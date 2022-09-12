В елегантному капелюсі і чорній сукні з вирізом: Ліз Трасс на службі в церкві

Прем'єр-міністерка Великої Британії вшанувала пам'ять покійної королеви Єлизавети II.
Сьогодні, 12 вересня, у Вестмінстер-гол відбувся захід, на якому обидві палати парламенту висловили свої співчуття королю Чарльзу III і його дружині королеві-консорту Каміллі у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.
Захід відвідала і нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс. Вона постала там у чорній сукні міді з V-подібним вирізом, чорних колготах і замшевих туфлях на стійких підборах.
Вона зробила акуратну зачіску, макіяж із кораловою помадою і завершила аутфіт золотим ланцюжком із кільцем і елегантними сережками.
Висловити свої співчуття і віддати шану королеві Єлизаветі II прийшов і колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Трасс також побувала на молитовній службі та роздумів за життя королеви Єлизавети II у соборі Святого Джайлза в Единбурзі. Там вона з'явилася у тій самій сукні і чорному елегантному капелюшку.
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