В елегантному капелюсі і штанях-палацо: вишукана Олена Зеленська на зустрічі з президентом Туреччини

В елегантному капелюсі і штанях-палацо: вишукана Олена Зеленська на зустрічі з президентом Туреччини

Перша леді України обрала для ділової зустрічі красивий аутфіт.

Сьогодні, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською зустрічали у гостях у Маріїнському парку президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана з дружиною Еміне Ердоган, які приїхали до Києва з офіційним візитом.

Спочатку відбулася урочиста церемонія привітання президентського подружжя, а потім глави держав сіли за переговори, а потім проведуть спільну прессконференцію.

Перша леді України з'явилася на зустрічі у класичному двобортному чорному пальті, з-під якого визирала світло-лимонна блузка з ажурним коміром, і чорних штанях-палацо. Вбрання вона поєднала із чорним взуттям та елегантним чорним капелюхом.

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / Associated Press

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / president.gov.ua

До пальта Олена прикріпила золоту флористичну брошку. Волосся її було ідеально рівно укладене, а на обличчі була чорна захисна маска. Вишневий манікюр завершив стильний аутфіт пані Зеленської.

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / president.gov.ua

А перша леді Туреччини обрала для себе образ у пастельних відтінках. Вона одягла гарбузове пальто з бежевим коміром і манжетами, під яким на ній було тонше бежеве пальто і гарбузова сукня максі.

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / Associated Press

Еміне взула гарбузові ботильони на високій платформі і підборах і такого самого кольору головний убір. На шиї у неї було намисто, на обличчі оптичні окуляри, а на руці каблучка з величезним каменем.

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / president.gov.ua

Читайте також: