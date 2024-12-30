В елегантному капелюсі з квіткою і в перлах: японська принцеса Како відсвяткувала ювілей

Вчора, 29 грудня, фотографи зазнімкували японську принцесу Како в автомобілі, коли вона зібралася їхати на зустріч зі своїм дядьком імператором Нарухіто та його дружиною імператрицею Масако в Імператорський палац у Токіо.

Їхала Како до імператорського подружжя з нагоди свого дня народження – вчора їй виповнилося 30 років.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса мала милий вигляд. На ній було вбрання персикового відтінку та елегантний капелюх в тон, який був прикрашений помаранчевою квіткою.

Аутфіт Како доповнила ніжним макіяжем, перлинними сережками-пусетами і золотим ланцюжком з перлинами.

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