В елегантному комбінезоні та на низьких підборах: королева Летиція приїхала на ярмарку

Королева Іспанії Летиція відвідала туристичну ярмарку FITUR 2024 в Ifema 24 січня 2024 року в Мадриді.
На відкриття Міжнародної туристичної ярмарки королева Летиція приїхала у практичному образі – чорно-білому штанному комбінезоні від Терези Гельбіг, у якому ми бачили її раніше під час офіційної поїздки до Хорватії у листопаді 2022 року. Чорний комбінезон доповнений зверху білою частиною з рюшами на грудях та маленькими чорними ґудзиками, а також білими манжетами, а нижню частину продовжують штани-кюлоти. Талію Летиція підкреслила широким шкіряним поясом від Boss та туфлями на невисоких підборах Pinkchic guagua.
Королівський образ був доповнений діамантовими сережками краплеподібної форми та каблучкою Coreterno, яка вже рік служить вірним супутником Летиції. Дружина монарха розпустила довге волосся і зробила гарний макіяж.
Король Філіпп VI одягнув світло-сірий костюм у смужку, білу сорочку і доповнив образ червоною краваткою в принт.
Нагадаємо, нещодавно ми розглядали яскравіший лук королеви Летиції в ягідному костюмі, в ній Її Величність приїхала на виставку в Лериді.
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