В елегантному комбінезоні та на низьких підборах: королева Летиція приїхала на ярмарку

Королева Іспанії Летиція відвідала туристичну ярмарку FITUR 2024 в Ifema 24 січня 2024 року в Мадриді.

На відкриття Міжнародної туристичної ярмарки королева Летиція приїхала у практичному образі – чорно-білому штанному комбінезоні від Терези Гельбіг, у якому ми бачили її раніше під час офіційної поїздки до Хорватії у листопаді 2022 року. Чорний комбінезон доповнений зверху білою частиною з рюшами на грудях та маленькими чорними ґудзиками, а також білими манжетами, а нижню частину продовжують штани-кюлоти. Талію Летиція підкреслила широким шкіряним поясом від Boss та туфлями на невисоких підборах Pinkchic guagua.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівський образ був доповнений діамантовими сережками краплеподібної форми та каблучкою Coreterno, яка вже рік служить вірним супутником Летиції. Дружина монарха розпустила довге волосся і зробила гарний макіяж.

Король Філіпп VI одягнув світло-сірий костюм у смужку, білу сорочку і доповнив образ червоною краваткою в принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розглядали яскравіший лук королеви Летиції в ягідному костюмі, в ній Її Величність приїхала на виставку в Лериді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: