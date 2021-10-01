В елегантному костюмі і без Камілли: принц Чарльз відвідав Ботанічний сад

Днями принц Уельський побував в Королівському ботанічному саду в Річмонді.

Принц Чарльз і президент Алі Бонго Ондімба зустрілися в Королівському ботанічному саду Кью з ботаніками, які допомогли заново відкрити для себе різновиди кави, стійкі до зміни клімату, потенційно захищаючи кошти для існування 100 мільйонів фермерів, які вирощують каву у всьому світі, а також захищаючи лісове господарство .

Почувши, що інші види рослин, такі як банани, перебувають під загрозою через хвороби і зміни клімату, спадкоємець престолу закликав приділяти більше уваги "критичному" біорізноманіттю.

принц Чарльз / Getty Images

"Це жахлива проблема, чи не так, що ми зробили себе такими вразливими за останні 60, 70 років, скоротивши все до двох-трьох видів або навіть двох подібних. Тому ми набагато більш уразливі для хвороб. І тому біорізноманіття, регенерація так важливі, чи не так? ", — сказав під час цієї зустрічі принц Уельський, пише Hello!. Одягнений принц був у синій смугастий костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

принц Чарльз / Getty Images

Це не перша зустріч, відомо, що за місяць принц Чарльз знову повернеться до Ботанічного саду, щоб поспілкуватися з вищим керівництвом Charles's Sustainable Markets Initiative, щоб негласно поглянути на деякі з найважливіших робіт Кью в сфері біорізноманіття та на те, як вони можуть бути пов'язані з бізнесом.

У цьому візиті Його Високість не супроводжувала дружина Камілла. Втім, разом вони з'явилися на прем'єрі нової частини "бондіани" в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, а їм компанію склали принц Вільям з дружиною Кетрін.

Герцогиня Кейт і принц Вільям та принц Чарльз з Каміллою на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

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Принц Чарльз і герцогиня Камілла під час візиту до графств Девон і Корнуолл (17 фото)

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