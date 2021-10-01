В елегантному костюмі і без Камілли: принц Чарльз відвідав Ботанічний сад

Днями принц Уельський побував в Королівському ботанічному саду в Річмонді.
Принц Чарльз і президент Алі Бонго Ондімба зустрілися в Королівському ботанічному саду Кью з ботаніками, які допомогли заново відкрити для себе різновиди кави, стійкі до зміни клімату, потенційно захищаючи кошти для існування 100 мільйонів фермерів, які вирощують каву у всьому світі, а також захищаючи лісове господарство .
Почувши, що інші види рослин, такі як банани, перебувають під загрозою через хвороби і зміни клімату, спадкоємець престолу закликав приділяти більше уваги "критичному" біорізноманіттю.
"Це жахлива проблема, чи не так, що ми зробили себе такими вразливими за останні 60, 70 років, скоротивши все до двох-трьох видів або навіть двох подібних. Тому ми набагато більш уразливі для хвороб. І тому біорізноманіття, регенерація так важливі, чи не так? ", — сказав під час цієї зустрічі принц Уельський, пише Hello!. Одягнений принц був у синій смугастий костюм, білу сорочку і блакитну краватку.
Це не перша зустріч, відомо, що за місяць принц Чарльз знову повернеться до Ботанічного саду, щоб поспілкуватися з вищим керівництвом Charles's Sustainable Markets Initiative, щоб негласно поглянути на деякі з найважливіших робіт Кью в сфері біорізноманіття та на те, як вони можуть бути пов'язані з бізнесом.
У цьому візиті Його Високість не супроводжувала дружина Камілла. Втім, разом вони з'явилися на прем'єрі нової частини "бондіани" в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, а їм компанію склали принц Вільям з дружиною Кетрін.
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