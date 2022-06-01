В елегантному костюмі і на шпильках: вишукана Джилл Байден прикрасила обкладинку Harper's Bazaar

Перша леді США дала інтерв'ю відомому глянцю.

Джилл Байден з'явилася на обкладинці журналу Harper's Bazaar і дала інтерв'ю.

На обкладинці перша леді позувала в елегантному темному костюмі від Ralph Lauren та туфлях-човниках на шпильці від Sarah Flint. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням та прикрасами Tiffany & Co.

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Знімки опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

Байден також знялася у фотосесії для видання, де продемонструвала вишукані образи від брендів Gabriela Hearst, Ralph Lauren, Oscar De La Renta та Adam Lippes.

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В інтерв'ю Джилл розповіла, як вона підтримує свого чоловіка Джо Байдена.

"Я намагаюся підтримувати Джо, тому що не знаю, скільки людей каже йому: "Це було добре, це було просто блискуче". Я намагаюся бути для нього цією людиною", — поділилася вона.

Поки її чоловік балотувався на пост президента, вона продовжувала багато працювати та викладала англійську мову в університеті.

"Я жінка, яка любить працювати", — зізналася перша леді.

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Також вона розповіла, що пережила погані часи, коли почувалася залежною після розлучення з першим чоловіком. Вперше заміж вона вийшла у 18 років, а розлучення виявилося дуже болючим.

"Я так вірила в інститут шлюбу. Коли шлюб розпався, мені було тяжко через це", — сказала Джилл.

Після розлучення Байден не було де жити і не було грошей. Тоді вона навчалася на курсах, щоб вступити до університету. Її батьки пропонували їй повернутись додому, проте вона відмовилася. Ця ситуація дуже вплинула на її подальше життя.

"Я знала, що ніколи, ніколи більше не поставлю себе в таке становище, коли я не маю грошей, щоб бути однією", — зазначила вона.

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Про це Джилл завжди говорила своїй доньці, а зараз вселяє це у своїх онуків.

"Я втовкмачувала це своїй доньці Ешлі: "Будь незалежною, будь незалежною". І моїм онукам: ви повинні бути в змозі стояти на своїх власних ногах", — розповіла дружина президента.

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