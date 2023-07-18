В елегантному костюмі і перлинних прикрасах: принцеса Кіко на спортивних змаганнях

Японська принцеса обрала для свого виходу красивий ніжний аутфіт.

Спадковий принц Японії Акісіно (Фуміхіто) і його дружина принцеса Кіко відвідали церемонію відкриття Чемпіонату світу з водних видів спорту у Фукуоці.

Для такої події Кіко обрала елегантне твідове вбрання перламутрового світло-блакитного кольору, яке складалося із сукні-футляра і приталеного жакета без коміра і ґудзиків. На талії був тонкий тканинний ремінець.

Принцеса Кіко / Фото: Associated Press

Аутфіт принцеса доповнила перлинним намистом і перлинними сережками. Вона зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, до жакеті прикріпила вишукану брошку і завершила лук білими рукавичками та сумкою.

Принц Акісіно був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у білу смужку.

Нагадаємо, на церемонії коронації Чарльза III принцеса Кіко з'явилася у пудровому кімоно із золотисто-білим принтом і сіро-зелеим обі з квітковим золотисто-помаранчевим орнаментом.

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