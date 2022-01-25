В елегантному костюмі і з келихом: Олена Зеленська показала миле фото чоловіка

Перша леді України привітала чоловіка з днем народження.

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує свій день народження. Йому виповнилося 44. З цієї нагоди його дружина – Олена Зеленська – опублікувала в Instagram його чорно-біле фото.

На ньому Володимир зазнімкований у в елегантному чорному костюмі і білій сорочці з чорним метеликом. У руці він тримає келих з вином. Президент кудись дивиться і мило усміхається.

Володимир Зеленський / Instagram Олени Зеленської

Під фото перша леді написала зворушливий допис, у якому привітала чоловіка з днем народження:

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!"

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