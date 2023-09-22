В елегантному костюмі і з перлинним намистом: новий вихід Олени Зеленськаої у Нью-Йорку

Перша леді України продемонструвала красивий образ total black.
Президентське подружжя Володимира і Олени Зеленської у межах свого візиту до США відвідали Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року і вшанували пам'ять жертв. Зеленські поклали вінок до меморіалу і квіти до пам’ятника наймолодшій пасажирці літака, яка загинула внаслідок теракту.
Там перша леді з'явилася в елегантному чорному костюмі, який складався із жакета цікавого крою з невеликими розрізами на рукавах і штанів-палацо. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках. Аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою, легким макіяжем, лаконічними золотими сережками і перлинним намистом.
Володимир Зеленський був одягнений у сорочку кольору хакі, штани-карго і темно-бежеві кросівки.
Нагадаємо, Олена Зеленська на заході Джилл Байден постала у сірому костюмі-трійці і з символічною брошкою з позолоченого срібла у вигляді півника ручної роботи від українського бренду Gunia Project.
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