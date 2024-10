В елегантному костюмі та масивних скульпрутних сережках: Мішель Обама сходила на вечірку

Після того, як позбавилася статусу першої леді Америки, Мішель Обама кардинально змінила імідж. Зараз їй 60-років, вона заплела волосся у стильні тонкі кіски, носить яскраві та креативні костюми, також дозволяє собі експерименти у макіяжі.

З'являється на публіці Мішель не часто, але кожна її поява привертає увагу, зокрема, через розкішні луки. Не став винятком захід у Нью-Йорку Audible та Higher Ground, який проводився на честь запуску подкасту The Wonder Of Stevie, що досліджує досягнення співака Стіві Вандера.

Колишня перша леді одягла костюм з візерунком пейслі та квітами, який включав двобортний жакет зі срібними ґудзиками. Носила його Мішель у поєднанні з блузкою та чоботями. Вона доповнила лук виразними аксесуарами – скульптурними срібними сережками та каблучками на руках. Волосся у неї було зібрано в низький пучок, за винятком кількох прядок, що обрамляли обличчя.

Під час заходу Обама позувала з музикантом та продюсером Questlove та актрисою Жанель Моне. / Фото: Getty Images

Також Мішель виголосила промову на заході та опублікувала її на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Образи Мішель Обами (16 фото)