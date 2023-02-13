В елегантному костюмі та незручних туфлях: королева Летиція на церемонії

Король та королева Іспанії сьогодні відвідали церемонію вручення нагород Національної премії в галузі інновацій та дизайну в Авілесі.

50-річна Летиція одягла елегантний штанний костюм темного кольору у тонку смужку від Inés Martín Alcalde за 420 євро. Жакет був з поясом і вдало робив акцент на талії королеви.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

На сторінці бренду в Instagram відзначили вибір королеви та написали: "Королева Летиція знову робить ставку на наш жакет у тонку смужку на врученні Національної премії в галузі інновацій та дизайну".

Взута Летиція була в туфлі-човники з лакованої шкіри бордового кольору від Magritte, в яких, судячи з фото, Її Величності було не дуже комфортно.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У Летиції був, як звичайно, дуже насичений макіяж на обличчі, губи вона нафарбувала більш натурального кольору помадою, а волосся розпустила. У вухах у королеви були сережки-цвяшки від Gold&Roses вартістю 2655 євро. На пальці вона мала улюблену нову каблучку від Coreterno.

Король Філіп VI приєднався до Летиції на заході, він також мав дуже елегантний вигляд у своєму класичному костюмі сірого кольору в смужку і доповнив образ цікавою зеленою краваткою в квітковий принт.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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