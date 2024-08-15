В елегантному костюмі та з пучком: Меган Маркл із чоловіком прилетіла до Колумбії

Принц Гаррі та Меган Маркл розпочали свій тур Колумбією.
Пару вітала в Колумбії віце-президентка Франсія Маркес у своїй офіційній резиденції у Боготі. Візит Сассекських триватиме чотири дні.
Наразі нам доступне лише одне фото, але на ньому можна роздивитися образ, який герцогиня Меган обрала для першого виходу в цій країні.
Герцогиня одягла темно-синій жилет із коміром та золотими ґудзиками від нью-йоркського бренду Veronica Beard та темно-сині штани від цієї ж дизайнерки. Волосся Меган зібрала в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і ніжним блиском підкреслила губи. В її вухах були лаконічні золоті сережки-цвяшки. Манікюр герцогині був виконаний у світлому відтінку.
Перший день візиту Сассекських мав розпочатися з відвідування місцевої дитячої школи Colegio Cultura Popular з екскурсії та зустрічі з її директором. Але знімками наразі не поділилися.
Протягом наступних чотирьох днів герцог та герцогині Сассекські відвідають Боготу, а потім вирушать до Картагени та Калі. Чекаємо з нетерпінням на нові образи герцогині Сассекської. Її чоловік принц Гаррі також зустрінеться з членами збірної Колумбії, які беруть участь у "Іграх нескорених", які готуються до Ігор 2025 року у Вістлері, в Канаді.
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