В елегантному костюмі та з пучком: Меган Маркл із чоловіком прилетіла до Колумбії

Пару вітала в Колумбії віце-президентка Франсія Маркес у своїй офіційній резиденції у Боготі. Візит Сассекських триватиме чотири дні.

Наразі нам доступне лише одне фото, але на ньому можна роздивитися образ, який герцогиня Меган обрала для першого виходу в цій країні.

Герцогиня одягла темно-синій жилет із коміром та золотими ґудзиками від нью-йоркського бренду Veronica Beard та темно-сині штани від цієї ж дизайнерки. Волосся Меган зібрала в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і ніжним блиском підкреслила губи. В її вухах були лаконічні золоті сережки-цвяшки. Манікюр герцогині був виконаний у світлому відтінку.

Перший день візиту Сассекських мав розпочатися з відвідування місцевої дитячої школи Colegio Cultura Popular з екскурсії та зустрічі з її директором. Але знімками наразі не поділилися.

Меган Маркл та віце-президентка Колумбії Франсія Маркес / Фото: Getty Images

Протягом наступних чотирьох днів герцог та герцогині Сассекські відвідають Боготу, а потім вирушать до Картагени та Калі. Чекаємо з нетерпінням на нові образи герцогині Сассекської. Її чоловік принц Гаррі також зустрінеться з членами збірної Колумбії, які беруть участь у "Іграх нескорених", які готуються до Ігор 2025 року у Вістлері, в Канаді.

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