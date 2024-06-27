В елегантному костюмі з мереживом: імператриця Японії Масако на заході у Лондоні

В останній день свого перебування у Лондоні пара відвідала музей.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако прибули на запрошення короля Чарльза III з державним візитом до Великої Британії, де провела три дні та відвідала кілька запланованих заходів.

Одне з місць, де побували імператор і імператриця став Young V&A Museum (Музей дитинства).

З такого приводу Масако одягла ніжно-рожевий костюм, що складався із сукні та жакету. Сукня цього вбрання була однотонною, а ось жакет спереду прикрашало біле квіткове мереживо.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Доповнила імператриця свій образ клатчем у тон, парою білих рукавичок та туфлями на підборах. На обличчі вона зробила легкий макіяж, а волосся зібрала у високу зачіску.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Шию та вуха Масако прикрашали вироби з перлами. Образ імпаратора відповідав її вбранню, адже він вибрав класичний костюм та ніжно-рожеву краватку.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Також у цей день імператор Нарухіто та імператриця Масако попрощалися з королевою Каміллою та королем Чарльзом, які люб'язно приймали їх у Букінгемському палаці.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

На прощання Камілла мило обійняла імператрицю і поцілувала у щоку.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

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