В елегантному костюмі з мереживом: імператриця Японії Масако на заході у Лондоні

В останній день свого перебування у Лондоні пара відвідала музей.
Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако прибули на запрошення короля Чарльза III з державним візитом до Великої Британії, де провела три дні та відвідала кілька запланованих заходів.
Одне з місць, де побували імператор і імператриця став Young V&A Museum (Музей дитинства).
З такого приводу Масако одягла ніжно-рожевий костюм, що складався із сукні та жакету. Сукня цього вбрання була однотонною, а ось жакет спереду прикрашало біле квіткове мереживо.
Доповнила імператриця свій образ клатчем у тон, парою білих рукавичок та туфлями на підборах. На обличчі вона зробила легкий макіяж, а волосся зібрала у високу зачіску.
Шию та вуха Масако прикрашали вироби з перлами. Образ імпаратора відповідав її вбранню, адже він вибрав класичний костюм та ніжно-рожеву краватку.
Також у цей день імператор Нарухіто та імператриця Масако попрощалися з королевою Каміллою та королем Чарльзом, які люб'язно приймали їх у Букінгемському палаці.
На прощання Камілла мило обійняла імператрицю і поцілувала у щоку.
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