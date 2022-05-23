В елегантному луці та скромних прикрасах: Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті

В елегантному луці та скромних прикрасах: Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті Global Citizen NOW у Нью-Йорку.

Global Citizen NOW — це дводенна термінова зустріч, покликана перемогти бідність та захистити планету, у якій візьмуть участь понад 200 спікерів.

Від початку повномасштабної війни в Україні Урсула активно підтримує нашу країну та її європейський курс. Під час свого виступу на саміті політикиня попередила, що війна, зміна клімату та глобальна продовольча криза є одними з найсерйозніших проблем, з якими стикається світ.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

У всьому світі понад 276 мільйонів людей страждають від сильного голоду, і це число може майже подвоїтися внаслідок російського вторгнення до України, яке поставило під загрозу виробництво продуктів харчування у двох найбільших експортерах сільськогосподарських культур у світі.

Європейський союз, що сильно залежить від російської нафти та природного газу, прискорив відмову від викопного палива, щоб позбавити путінський режим основного джерела доходу.

"Путін ніколи б не подумав, що він прискорює "зелений перехід", європейську "зелену угоду" до економіки з нульовим рівнем викидів", — сказала фон дер Ляйєн, пише globalcitizen.org.

Урсула приїхала на саміт у короткому бежевому жакеті, під яким була блузка кольору морської хвилі, у чорних штанах та чорних туфлях. Акуратна зачіска та макіяж, скромне кольє та сережки з перлів доповнили образ політикині.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн стала першою високопоставленою європейською політикинею, яка від моменту різанини в Бучі відвідала місця злочинів російської армії.

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