В елегантному луку і з новою зачіскою: княгиня Шарлін вийшла у світ із чоловіком

Княгиня Монако та її чоловік князь Альбер II відвідали традиційний захід.
Подружжя взяло участь у роздачі подарунків Червоного Хреста в Монако. Це благодійний захід, який князь та княгиня відвідують щороку.
Шарлін з'явилася на публіці у чорному трикотажному светрі та штанях зі стрілками, а зверху одягла довгу молочну жилетку. Взута княгиня була в коричневі замшеві туфлі на підборах і з квадратними пряжками. Вона зробила дуже легкий макіяж, одягла лаконічні сережки-цвяшки з діамантами і розпустила біляве волосся, яке вже встигло відрости. Від її короткої стрижки не залишилося й сліду.
Князь Альбер II також був елегантним. Він одягнув синій костюм, білу сорочку та синю краватку в різнокольорову цятку.
Минулого року захід проходив 16 листопада у палаці в Монако. Тоді Шарлін також обрала скромний лук, але її зачіска була іншою.
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