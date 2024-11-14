В елегантному луку і з новою зачіскою: княгиня Шарлін вийшла у світ із чоловіком

Подружжя взяло участь у роздачі подарунків Червоного Хреста в Монако. Це благодійний захід, який князь та княгиня відвідують щороку.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Шарлін з'явилася на публіці у чорному трикотажному светрі та штанях зі стрілками, а зверху одягла довгу молочну жилетку. Взута княгиня була в коричневі замшеві туфлі на підборах і з квадратними пряжками. Вона зробила дуже легкий макіяж, одягла лаконічні сережки-цвяшки з діамантами і розпустила біляве волосся, яке вже встигло відрости. Від її короткої стрижки не залишилося й сліду.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II також був елегантним. Він одягнув синій костюм, білу сорочку та синю краватку в різнокольорову цятку.

Минулого року захід проходив 16 листопада у палаці в Монако. Тоді Шарлін також обрала скромний лук, але її зачіска була іншою.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Читайте також:

Княгиня Монако Шарлін — гарні вбрання дружини Альбера II (14 фото)