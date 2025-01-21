В елегантному луку та під парасолькою: королева Летиція потрапила під дощ у Мадриді

Королеву Іспанії Летицію зазнімкували з її секретаркою Марією Долорес Оканья на вулицях Мадрида.
Жінки прямували на робочу зустріч до штаб-квартири FEDER (Іспанська федерація рідкісних захворювань).
На зустрічі було обговорено стратегічні плани, на яких організація зосередить свої зусилля 2025 року.
Цього дня була дощова погода. Королева Летиція тримала в руках парасольку, під якою вони переміщалися разом із помічницею. Її Величність одягла чорне пальто від Carolina Herrera, була в чорних класичних штанях та туфлях на невисоких стійких підборах, а в руці несла сумку Mauska.
У Летиції було цього разу розпущене її ідеально рівне волосся і легкий денний макіяж підкреслював риси обличчя. Королева була в піднесеному настрої і в руках тримала планшет.
Нагадаємо, минулого тижня королева Летиція продемонструвала бездоганний образ, відвідавши 19-ту церемонію вручення жіночої премії Dexeus у Барселоні, де з'явилася в одній зі своїх улюблених червоних суконь.
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