В елегантному луку та в особливих прикрасах: королева Мері з'явилася на публіці

Королева Мері привітала публіку після відвідин 50-річчя університету Ольборга в Будинку музики в Ольборзі.

Її Величність вийшла у світ у фіолетовій шифоновій блузці Jesper Høvring і чорній спідниці, прикрашеній камінням. Під пахвою у Мері був баклажановий клатч-конверт із крокодилячої шкіри Carlend Copenhagen, а в руках вона тримала букет квітів.

Королева розпустила своє каштанове волосся, одягла сережки з фіолетовим камінням, що чудово гармоніювало з її образом, зробила насичений макіяж очей і помадою підкреслила губи. На шиї у королеви було два золоті ланцюжки з кулонами – одна з літерою "F" — перша літера імені її чоловіка Фредеріка від бренду Halberstadt, а на другій вигравіровані імена чотирьох її дітей "С, I, V, J", сама прикраса від бренду Julie Sandlau.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня королева Мері зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською. На ній Її Величність з'явилася в пудровому костюмі та пітонових туфлях.

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