В елегантному молочному костюмі: перша леді Південної Кореї підкреслила струнку фігуру вбранням

Дружина президента знову мала чарівний та скромний вигляд.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та його дружина - перша леді Кім Кеон Хі - провели у Великій Британії з державним візитом три дні. У свій останній день у країні вони відвідали військові штаби Черчілля в центрі Лондона, а потім попрямували до Букінгемського палацу, де король Чарльз і королева Камілла попрощалися з ними.
Цього разу перша леді Кім Кеон Хі одягла костюм молочного відтінку, що складався зі спідниці та жакету. Також вона одягла жовту сорочку на ґудзиках та зробила легкий макіяж.
На шиї у першої леді був зав'язаний елегантний легкий шарф. Також вона одягла туфлі на підборах, а волосся уклала в улюблену об'ємну зачіску. У руці 51-річна Кім Кеон Хі тримала чорну сумку на коротких ручках.
А ось королева Камілла віддала цього разу перевагу своєму улюбленому синьому кольору. Її Величність з'явилася в синьому пальті та човниках на підборах.
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