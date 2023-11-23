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В елегантному молочному костюмі: перша леді Південної Кореї підкреслила струнку фігуру вбранням

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Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В елегантному молочному костюмі: перша леді Південної Кореї підкреслила струнку фігуру вбранням

Королева Камілла та король Чарльз з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

Дружина президента знову мала чарівний та скромний вигляд.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та його дружина - перша леді Кім Кеон Хі - провели у Великій Британії з державним візитом три дні. У свій останній день у країні вони відвідали військові штаби Черчілля в центрі Лондона, а потім попрямували до Букінгемського палацу, де король Чарльз і королева Камілла попрощалися з ними.

Королева Камілла та король Чарльз з президентським подружжям Південної Кореї / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

Цього разу перша леді Кім Кеон Хі одягла костюм молочного відтінку, що складався зі спідниці та жакету. Також вона одягла жовту сорочку на ґудзиках та зробила легкий макіяж.

На шиї у першої леді був зав'язаний елегантний легкий шарф. Також вона одягла туфлі на підборах, а волосся уклала в улюблену об'ємну зачіску. У руці 51-річна Кім Кеон Хі тримала чорну сумку на коротких ручках.

Королева Камілла та король Чарльз з президентським подружжям Південної Кореї / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

А ось королева Камілла віддала цього разу перевагу своєму улюбленому синьому кольору. Її Величність з'явилася в синьому пальті та човниках на підборах.

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Дата публікації
Перегляди
873
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