В елегантному монохромному образі: принцеса Уельська приїхала до Скарборо

Підібрати всі речі в одному тоні не так вже й складно, але вигляд це має майже завжди дуже ефектний.

Сьогодні, 3 листопада, принцеса Уельська Кетрін із чоловіком, принцом Вільямом, приїхала до громадського центру міста Скарборо.

Пара приїхала до курортного міста в Північному Йоркширі, щоб поспілкуватися з місцевими організаціями, які отримають фінансування з Королівського фонду принца та принцеси Уельських.

Принцеса Уельська для візиту обрала мідісукню кольору верблюжої вовни і такого ж кольору пальто від Max&Co за 530 євро, сумку DeMellier London за 340 євро та плетений пояс на талії від Boden за 70 євро. Гостроносі човники теж були підібрані під колір вбрання.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Королівське подружжя напередодні Дня пам'яті, який вшановують 11 листопада, мало на лацкані червоні маки.

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