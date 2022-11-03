В елегантному монохромному образі: принцеса Уельська приїхала до Скарборо

Підібрати всі речі в одному тоні не так вже й складно, але вигляд це має майже завжди дуже ефектний.
Сьогодні, 3 листопада, принцеса Уельська Кетрін із чоловіком, принцом Вільямом, приїхала до громадського центру міста Скарборо.
Пара приїхала до курортного міста в Північному Йоркширі, щоб поспілкуватися з місцевими організаціями, які отримають фінансування з Королівського фонду принца та принцеси Уельських.
Принцеса Уельська для візиту обрала мідісукню кольору верблюжої вовни і такого ж кольору пальто від Max&Co за 530 євро, сумку DeMellier London за 340 євро та плетений пояс на талії від Boden за 70 євро. Гостроносі човники теж були підібрані під колір вбрання.
Королівське подружжя напередодні Дня пам'яті, який вшановують 11 листопада, мало на лацкані червоні маки.
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