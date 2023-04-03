В елегантному напівпальті і лоферах: Олена Зеленська відвідала заповідник "Софія Київська"

Перша леді України в образі total black з'явилася на зустрічі.

Олена Зеленська у Києві зустрілася з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє. Разом вони відвідали Національний заповідник "Софія Київська". У зустрічі також взяли участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ми сподіваємося на підтримку з боку ЮНЕСКО у поверненні культурних цінностей, які нападник і далі викрадає й незаконно вивозить з окупованих ним територій України, грубо порушуючи Статут і конвенції ЮНЕСКО.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Культура не має кордонів. Втрати однієї країни збіднюють увесь світ. Натомість збережене збагачує й додає розмаїття", - сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також наголосила на важливості допомоги ЮНЕСКО у відновленні системи освіти України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Готові й надалі активно працювати разом із ЮНЕСКО в межах великого проєкту із соціально-психологічної допомоги українським дітям і вчителям, які постраждали внаслідок війни РФ проти України", - додала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді з'явилася в образі total black. На ній було елегантне напівпальто із золотистими ґудзиками, водолазка і прямі вкорочені штани. Взута вона була у чорні лофери.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотистими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська взяла участь у міжнародній конференції "United for Justice: Bucha – The Hague". Там вона постала у чорному штанному костюмі і картатій сорочці.

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