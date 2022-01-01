В елегантному пальті і чоботах на високих підборах: Юлія Тимошенко у розкішному образі сходила до церкви

В елегантному пальті і чоботах на високих підборах: Юлія Тимошенко у розкішному образі сходила до церкви

Народна депутатка привітала українців з Новим роком.

Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram відео, на якому вона заходить до церкви, ставить свічку і молиться за радість, єдність, достаток, здоров'я, мудрість і силу українців.

Політикиня привітала всіх з Новим роком і сказала, що все буде добре.

"Кожен новий рік ми дивимося у майбутнє з надією та новими сподіваннями. Бо така природа людини: вірити у те, що буде краще, буде легше, буде щасливіше… І це нормально, це добре. Віра у кращі часи, у кращу долю, краще майбутнє – це не просто наші побажання. Це та енергія, яка дає сил дихати й жити…

Тому, як би нам не видавалося тяжко, сумно, сіро – вірте! Вірте у краще, вірте у дива, вірте у своїх друзів і рідних, вірте у себе, вірте у Любов! І тоді абсолютно точно – все буде добре! З Новим роком!" – написала у дописі Юлія Володимирівна.

У відео нардепка постала у розкішному ніжному образі total white. На ній було елегантне пальто, водолазка, спідниця міді та чоботи на високій платформі та підборах. Аутфіт пані Тимошенко доповнила низьким хвостом і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Юлія Володимирівна привітала християн західного обряду з Різдвом. Вона виклала фото, на якому позувала у розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою та пишними рукавами від української дизайнерки Юлі Магдич. Талію нардепка підкреслила білим поясом.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

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