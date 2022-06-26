В елегантному пальті і короткій сукні: Бріжит Макрон у стильному образі з'явилася на саміті G7

В елегантному пальті і короткій сукні: Бріжит Макрон у стильному образі з'явилася на саміті G7

Перша леді Франції супроводжує чоловіка на саміті "Великої сімки" у Німеччині.

Бріжит Макрон разом із чоловіком Еммануелем Макроном прибули на саміт "Великої семірки". У баварському замку Ельмау їх та інших світових лідерів зустрічав канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із дружиною Бріттою Ернст.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції, як завжди, мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у стильне пальто світло-піскового кольору зі шкіряними лацканами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Під ним на Бріжит була коротка сукня її улюбленого прямого силуету, яка відкривала її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Вбрання Макрон доповнила шкіряними бежевими туфлями на високих шпильках та чорними сонцезахисними окулярами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили образ першої леді.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.

А Брітта Ернст обрала для заходу скромний лук. На ній була чорні сукня міді з білими вставками в районі ключиць.

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