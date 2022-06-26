В елегантному пальті і короткій сукні: Бріжит Макрон у стильному образі з'явилася на саміті G7

Перша леді Франції супроводжує чоловіка на саміті "Великої сімки" у Німеччині.
Бріжит Макрон разом із чоловіком Еммануелем Макроном прибули на саміт "Великої семірки". У баварському замку Ельмау їх та інших світових лідерів зустрічав канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із дружиною Бріттою Ернст.
Перша леді Франції, як завжди, мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у стильне пальто світло-піскового кольору зі шкіряними лацканами.
Під ним на Бріжит була коротка сукня її улюбленого прямого силуету, яка відкривала її стрункі ноги.
Вбрання Макрон доповнила шкіряними бежевими туфлями на високих шпильках та чорними сонцезахисними окулярами.
Акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили образ першої леді.
Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку.
А Брітта Ернст обрала для заходу скромний лук. На ній була чорні сукня міді з білими вставками в районі ключиць.
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