В елегантному пальті і замшевих лубутенах: Бріжит Макрон із чоловіком прийшла на похорон

Перша леді Франції у всьому чорному з'явилася на жалобній церемонії.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали похорон французького політика і колишнього президента Європейської комісії Жака Делора, якого називають архітектором сучасного ЄС. Він помер у віці 98 років. Церемонія прощання відбулася у дворі готелю Інвалідів у Парижі.

Перша леді зявилася в образі total black. На ній було елегантне пальто із золотими ґудзиками, сукня-футляр із краваткою-бантом і шкіряні рукавички.

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила замшевими чоботами від Christian Louboutin на стійких підборах і невеликою сумочкою із металевим замком.

Свій аутфіт Бріжит доповнила улюбленим макіяжем смокі-айс і об'ємною перукою.

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Макрон був одягнений у чорне класичне пальто, білу сорочку, чорну рельєфну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у короткій білій сукні продемонструвала стрункі ноги.

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