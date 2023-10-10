В елегантному пальті і на шпильках: 70-річна Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги

Перша леді Франції супроводжує чоловіка у поїздці до Німеччини.
Президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Німеччину. Біля літака їх зустріли канцлер країни Олаф Шольц і його дружина Брітта Ернст.
Фотографи також зазнімкували їх під час круїзу через порт Гамбурга.
Перша леді Франції обрала для свого аутфіту темно-синє пальто і чорну сукню до колін, які скомбінувала із замшевими туфлями в тон. На шиї у неї був смугастий шарф у синьо-фіолетових відтінках.
Бріжит зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс. Руки вона прикрасила діамантово-сапфіровими каблучками.
Нагадаємо, Бріжит Макрон академію гіп-гопу у Гамбурзі відвідала у стильному чорному тренчі у ледь помітну смужку і чорних прямих штанях зі стрілками.
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