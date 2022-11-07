В елегантному пальті і на шпильках: Бріжит Макрон на жалобній церемонії у Парижі

Перша леді Франції разом із чоловіком вшанувала пам'ять відомого художника.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон побували на церемонії вшанування покійного французького художника-абстракціоніста П’єра Сулажа, яка відбулася у Луврі у Парижі.
Перша леді Франції постала там у жалобному образі total black. На ній було елегантне пальто, сукня до колін і туфлі на шпильках. Лук вона доповнила чорною сумочкою.
Бріжит зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом і макіяж смокі айс. На руках у неї були каблучки, одну з яких перша леді майже ніколи не знімає – масивну із синім камінням.
Еммануель був одягнений у класичне чорне пальто, костюм і білу сорочку.
Читайте також: