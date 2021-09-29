В елегантному пальті і на високих підборах: Юлія Тимошенко вшанувала пам'ять жертв Бабиного Яру

Лідерка партії "Батьківщина" в образі total black вийшла у світ.
Сьогодні, 29 вересня, у День пам’яті трагедії Бабиного Яру Юлія Тимошенко відвідала меморіал Голокосту. Вона вшанувала пам'ять жертв та поклала до меморіалу червоні троянди.
Нардепка постала у вишуканому образі total black. На ній було елегантне пальто з чорними ґудзиками та коміром-стійкою, з під-якого визирала сукня довжини міді, капронові колготи та лаковані туфлі на високій платформі і шпильках.
Юлія Володимирівна зробила собі акуратну зачіску, якій не зраджує останнім часом, – зібрала волосся у низький хвіст і поклала його набік. На обличчі у політикині був ніжний макіяж, а у вухах – лаконічні сережки.
Нагадаємо, минулими вихідними пані Тимошенко разом із донькою Євгенією та онукою Євою сходила до театру. Для культурного відпочинку нардепка обрала стильне біле двобортне пальто зі срібними ґудзиками, чорну водолазку та білу спідницю-олівець. Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила чорними туфлями на шпильках із кремовими носками.
Читайте також: В обтислій сукні зі смужками на рукавах: новий вихід Юлії Тимошенко