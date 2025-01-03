В елегантному пальті і плісованій спідниці: Джилл Байден із чоловіком повернулась із канікул до Білого дому

Президентське подружжя провело свята на американських Віргінських островах.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден повернулися до Вашингтона з різдвяно-новорічних канікул. Фотографи зазнімкували, як подружжя йшло Південною галявиною до Білого дому.
Перша леді була одягнена в елегантне пальто, з-під якого було видно чорну плісовану спідницю. Аутфіт вона доповнила синім шарфом, чорними шкіряними рукавичками і чорними замшевими чоботами на зручних підборах. У руці Джилл несла чорну замшеву сумку.
Дружина президента зробила укладання з локонами, одягла на обличчя чорні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками-квітками.
Президент був одягнений у чорне класичне пальто, чорний костюм, білу сорочку, краватку з принтом, які він доповнив чорними туфлями та улюбленими окулярами-авіаторами.
Нагадаємо, Джилл Байден продемонструвала жіночний образ у сукні з флористичним принтом і слінгбеках кольору металік.
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