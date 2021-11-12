В елегантному пальті і сорочці із запонками: Юлія Тимошенко скуштувала м'ясо

Політикиню почастували на Західній Україні поліським смаколиком.
Юлія Тимошенко відвідала Західну Україну з робочим візитом. Там народну депутатку частували м'ясними смаколиками.
Політикиня опублікувала на своїй сторінці у Facebook відео, як вона куштує українську сиров'ялену м'ясну страву – поліський мацик. Юлії Володимирівні припало до смаку м'ясо.
"Дуже смачно. Просто супер!", - сказала нардепка.
"Done! Мацик наш! Можна повертатися додому. Бувай, Полісся…", - написала Тимошенко під відео.
Одягнена політикиня була у чорне елегантне пальто, під яким на ній була біла сорочка із вишуканими срібно-чорними запонками.
Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила улюбленою зачіскою, макіяжем смокі-айс, окулярами у чорній оправі і сережками-кільцями.
Раніше політикиня показала фото, зроблене у літаку в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Львова.
Читайте також: