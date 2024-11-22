В елегантному пальті і сукні-футлярі: Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги

Перша леді Франції супроводжує чоловіка під час офіційної поїздки до Чилі.

Президент Франції Еммануель Макрон і дружина Бріжит Макрон приїхали з офіційним візитом до Чилі. Біля палацу Ла Монеда у Сантьяго їх зустрів президент Чилі Габрієль Борич.

Перша леді постала там у гарному монохромному образі. На ній було елегантне темно-синє пальто і такого самого кольору сукня-футляр, у якій вона продемонструвала стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Бріжит доповнила аутфіт темно-синіми шкіряними туфлями на шпильках. Лук вона доповнила перукою, макіяжем смокі-айс, лаконічними сережками-кільцями, ланцюжком із символами Louis Vuitton і каблучками з камінням.

На Еммануелі був темно-синій класичний костюм, біла сорочка, темно-синя краватка і чорні туфлі.

Нагадаємо, в аеропорту Чилі Бріжит Макрон вийшла з літака у білосніжному двобортному пальті, чорних штанях-кльош і чорному взутті на грубій підошві.

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