В елегантному пальті і з каблучкою на два пальці: Олена Зеленська з чоловіком відвідала Черкащину

Перша леді України під час робочої поїздки з чоловіком продемонструвала новий стильний аутфіт.
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською нині перебувають з робочим візитом у Черкаській області.
Вони вшанували пам’ять Тараса Шевченка, поклавши до могили Кобзаря на Тарасовій горі квіти.
Президентське подружжя також відвідало новозбудований сучасний культурний центр "Шевченко HUB", який розташований у Каневі.
Ще їм провели екскурсію по виставці вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХІ століття. На ній представлена колекція обрядових та декоративних рушників з фонду Музею українського рушника.
Зеленські також оглянули новозбудований сквер і спортивний майданчик поблизу "Шевченко HUB".
Перша леді для цієї поїздки обрала елегантне чорне пальто з чорним шкіряним поясом на талії. З-під пальта визирала трикотажна біла сукня довжини міді.
Аутфіт Олена доповнила чорними шкіряними чоботами. На шиї у неї була ажурна кремова хустка.
Волосся пані Зеленська зібрала в елегантну зачіску і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки. До пальта вона прикріпила перлинну брошку. Її руку прикрашала цікава каблучка на два пальці.
Володимир Зеленський був одягнений у все чорне: пальто, костюм, водолазку і туфлі.
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