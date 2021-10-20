В елегантному пальті і з каблучкою на два пальці: Олена Зеленська з чоловіком відвідала Черкащину

В елегантному пальті і з каблучкою на два пальці: Олена Зеленська з чоловіком відвідала Черкащину

Перша леді України під час робочої поїздки з чоловіком продемонструвала новий стильний аутфіт.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською нині перебувають з робочим візитом у Черкаській області.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Вони вшанували пам’ять Тараса Шевченка, поклавши до могили Кобзаря на Тарасовій горі квіти.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Олена Зеленська / Сайт президента України

Олена Зеленська / Сайт президента України

Президентське подружжя також відвідало новозбудований сучасний культурний центр "Шевченко HUB", який розташований у Каневі.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Олена Зеленська / Сайт президента України

Ще їм провели екскурсію по виставці вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХІ століття. На ній представлена колекція обрядових та декоративних рушників з фонду Музею українського рушника.

Зеленські також оглянули новозбудований сквер і спортивний майданчик поблизу "Шевченко HUB".

Олена Зеленська / Сайт президента України

Перша леді для цієї поїздки обрала елегантне чорне пальто з чорним шкіряним поясом на талії. З-під пальта визирала трикотажна біла сукня довжини міді.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Аутфіт Олена доповнила чорними шкіряними чоботами. На шиї у неї була ажурна кремова хустка.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Волосся пані Зеленська зібрала в елегантну зачіску і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки. До пальта вона прикріпила перлинну брошку. Її руку прикрашала цікава каблучка на два пальці.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Володимир Зеленський був одягнений у все чорне: пальто, костюм, водолазку і туфлі.

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