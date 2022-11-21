В елегантному пальті і водолазці: Олена Зеленська у жалобному образі взяла участь у пам'ятній церемонії

Перша леді України разом із чоловіком вшанувала пам'ять загиблих під час Революції Гідності.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з нагоди Дня Гідності і Свободи вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленські побували на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, де поставили лампадки до хреста і вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Також пролунало вісім ударів дзвона на честь полеглих учасників Революції Гідності.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у жалобному образі. На ній було елегантне двобортне пальто із оксамитовим коміром, під яким була водолазка. Лук Олена доповнила чорними чоботами. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску, зробила ніжний макіяж, а у вухах були лаконічні сережки-цвяшки.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир Олександрович був одягнений в образ у стилі мілітарі. На ньому було вбрання кольору хакі: футболка, флісова кофта, штани карго і куртка від українського бренду М-Тac (Military Tactical).

Нагадаємо, нещодавно перша леді сфотографувалася із чотирилапою зіркою - псом Патроном.

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