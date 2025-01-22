В елегантному пальті і вже без капелюха: Меланія Трамп сходила на службу до собору

Перша леді США разом із чоловіком та родиною взяли участь у національному молебені.

Вчора, 21 січня, Дональд і Меланія Трамп разом із іншими членами родини побували на службі у Вашингтонському національному соборі.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася в елегантному чорному пальті і чорній сукні. Аутфіт вона доповнила зачіскою з м'якими локонами і легким макіяжем смокі-айс.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у чорне пальто, чорний костюм, білу сорочку і червону краватку.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на інавгурацію чоловіка одягла елегантне чорне пальто від бренду Adam Lippes, блузку кольору слонової кістки і спідницю. На голові у неї був чорний капелюх-канотьє із білою смужкою від бренду Eric Javits, який повністю прикрив їй очі.

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