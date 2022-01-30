В елегантному пальті і з жовтими квітами: Марина Порошенко взяла участь пам'ятному заході

В елегантному пальті і з жовтими квітами: Марина Порошенко взяла участь пам'ятному заході

Експерша леді України вшанувала пам'ять героїв битви під Крутами.

Марина Порошенко взяла участь у церемонії вшанування пам'яті героїв Крут.

Колишня перша леді поклала букет жовтих квітів до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Світлини із пам'ятного заходу вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Анатоліївна постала там у чорному елегантному двобортному пальті, з-під якого визирав сірий светр з високою горловиною і чорна спідниця міді, та у чорних шкіряних чоботах. Свій аутфіт вона доповнила чорними рукавичками.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Волосся експершої леді було укладене в акуратну зачіску, на обличчі був ніжний макіяж, а у вухах лаконічні перлинні сережки.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Пані Порошенко разом із фото опублікувала довгий допис.

"Бій під Крутами – це трагічна і, разом з тим, надзвичайно героїчна сторінка української історії. Символ патріотизму та жертовності у боротьбі за незалежність України.

Адже завдяки сміливості, мужності та героїзму кількох сотень студентів та гімназистів у січні 1918 року на цілих 4 дні було зупинено більшовицьку навалу на Київ. Саме їхній подвиг дав можливість укласти Берестейський мирний договір і врятувати молоду українську державу – Українську Народну Республіку.

Пам’ять про ті часи є надзвичайно важливою для нас нинішніх. Адже сьогодні, як і понад століття тому, наш північний сусід застосовує проти народу України та української державності такі ж методи інформаційної війни, намагається видати ситуацію в Україні як внутрішній громадянський конфлікт, веде збройну агресію.

На жаль, тоді більшовикам досить швидко вдалося реалізувати свої варварські плани і поневолити Україну на довгі криваві десятиліття – з мільйонами розстріляних та зморених голодом українських громадян.

Тому сьогодні ми точно не маємо права на подібні помилки. І маємо стати єдиними й об’єднаними в протидії загрозам, щоб відстояти українську державність та європейське майбутнє нашої України!

Слава Україні! І слава українським героям!" - написала Порошенко.

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