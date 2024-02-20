В елегантному пальті і замшевих чоботах: Джилл Байден повернулася до Білого дому

Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден у Делавері, коли вони йшли на борт Marine One, щоб повернутися до Білого дому після вікенду у своєму літньому будинку у Рехобот-Бічі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді продемонструвала гарний образ total black. На ній було елегантне пальто А-силуету із золотими ґудзиками на рукавах, джемпер, штани, рукавички і замшеві чоботи на стійких підборах.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Без укладання Джилл не виходить із дому, тож легкі локони чудово доповнили її аутфіт. На обличчі були окуляри-авіатори, у вухах – лаконічні сережки, а на шиї – ланцюжки з підвісками. У руці вона несла містку сумку з паперами.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у День Валентина Джилл Байден продемонструвала лук у червоному пальті, замшевих чоботах і з квіткою на руці.

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