В елегантному пальті із золотими ґудзиками: Бріжит Макрон із чоловіом побували на похороні

Перша леді Франції в образі total black сходила з чоловіком на жалобну церемонію.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали похорону колишнього мера Ліона Жерара Колломба. Прощальна церемонія відбулася у соборі Сен-Жан у Ліоні, центральна Франція.

Там перша леді постала у всьому чорному. На ній було елегантне пальто із золотими ґудзиками, водолазка, прямі штани і шкіряні ботильйони на стійких підборах.

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Свій образ Бріжит доповнила шкіряними рукавичками і чорною сумкою. Вона зробила улюблене укладання і макіяж смокі-айс.

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорне класичне пальто, білу сорочку, чорну краватку, чорні штани і туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон сходила до музею у білому пальті і білій сукні-футлярі до колін, яка підкреслила її стрункі ноги.

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